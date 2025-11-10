Aceras enemigas

Creado: Actualizado:

La verdad es que este es un país en que, por lo general, la aplicación de principios va por detrás de los acontecimientos. Dicho de forma directa, se arregla el socavón en la calle cuando ya hay unas cuantas piernas rotas y cabezas partidas. Lo mismo ocurre con los patinetes eléctricos y bicicletas que invaden los espacios ciudadanos, como las aceras, cada día más inseguras. Ante la abundancia de quejas, poco tenidas en cuenta por la autoridad competente, de nuevo el Procurador del Común recuerda a los responsables que cumplan con sus obligaciones, intensifiquen el control y vigilancia, que sea efectiva la prohibición de circular por aceras y zonas peatonales y, llegado el caso, se sancione a quienes lo incumplan y pongan así en peligro a los ciudadanos, cada vez más acosados e indefensos.

Las quejas crecen sensiblemente, aunque con mucha menor intensidad que los peligros. Y ahí es donde no tienen cabida los falsos buenismos protectores de los infractores, sino la defensa, por la aplicación de la ley y el sentido común, de quienes ven cada día peligrar más su seguridad de peatones corrientes. Las aceras parecen convertirse en enemigas, por inseguras y peligrosas en más ocasiones de las deseadas. Tal a servidor, como acoso masivo, el pasado 12 de octubre. Festivo el día, soleado y agradable de temperatura para el habitual paseo matinal y casi invariable por los espacios y calles de La Palomera-San Mamés. Un grupo de cuatro ciclistas entró a toda pastilla por la acera de la calle principal, con el aliciente para ello de los saltos provocados por los badenes producidos por las sucesivas capas de asfaltado que reducen considerablemente la altura de bajos y cocheras. Idas y venidas, con repetición insistente de itinerario durante un larguísimo cuarto de hora que uno pasó protegido en una escalera de acceso a una de las casas con badenes como si se tratase de un islote salvador.

Así hasta que acabó, por fin, la sesión ciclista cercana al ciclocrós. Salí de la acera-pista por la calle del lateral derecho bajando la escalerita. Y apenas iniciada su andadura, una procesión, breve, es verdad, de patinetes que parecían dirigirse a algún encuentro o actividad colectiva. El par de peatones que caminábamos entonces por la acera tuvimos que bajar a la calzada, a sortear, si fuera necesario, cualquier automóvil, cualquier vehículo, aunque no hubo necesidad. Eso sí, desistí de seguir paseando. Cuando llegué a casa, respiré hondo. Tenía la sensación de estar a salvo.