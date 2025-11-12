Buena salud de la salud de la autonomía

Creado: Actualizado:

El Ministerio de Sanidad ha presentado los últimos datos de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud en el primer semestre de 2025, que desvelan que la lista de espera quirúrgica no urgente se sitúa en el caso de Castilla y León en 80 días, 38 menos que la media nacional y sexto mejor registro del país, solo superados por Madrid (49), País Vasco (61), La Rioja (64), Galicia (69) y Asturias (79). La Comunidad presenta una tasa de 10,76 pacientes en lista de espera por cada 1.000 habitantes, también por debajo de los 17,35 que presentan el conjunto de las autonomías. En total, en el periodo de consulta había 25.107 castellanos y leoneses pendientes de pasar por el quirófano de los 832.728 que se acumulan en el total nacional.