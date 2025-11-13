Guerra por los baches en Ponferrada

Creado: Actualizado:

El concejal de Medio Rural, teniente alcalde de Ponferrada y líder de Coalición por el Bierzo apuró ayer un poco más el creciente enfrentamiento entre el primer ayuntamiento berciano y la Diputación a cuenta de la situación de las carreteras de este municipio. El conflicto abierto en torno a los accesos de Peñalba por su vial histórico, con un punto especialmente conflictivo con reiterados derrumbes, se extendió ayer hacia otra zona del extenso término municipal, en concreto a la zona de Compludo. Iván Alonso explicó que las brigadas municipales mejoran la carretera de Carracedo, pero aprovechó para agitar las cosas contra la Diputación a cuenta de este vial y el de Palacios.