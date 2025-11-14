La pluralidad y la competencia van en el tren...

Creado: Actualizado:

León aguarda con ansia, como buena parte del noroeste, el desembarco de más compañías en sus frecuencias ferroviarias. En otras líneas, hacia Cataluña o Andalucía, ya se han activado hace tiempo y parece que las cosas no van tan mal. Ayer, la directora general de Ouigo España, Héléne Valenzuela, anunció que la compañía de origen francés ya registra en estos momentos un resultado bruto de explotación (Ebitda) positivo, lo que supone cumplir con sus previsiones de cerrar 2025 con cifras rentables. Presentó un estudio de Analistas Financieros Internacionales, a petición de Ouigo, que cifra en 159 millones de euros la contribución de la compañía al PIB español en 2024. Ouigo da trabajo a 425 personas, pero influye en el mantenimiento de un total de 2.890 trabajadores, al sumar 1.775 empleos indirectos y otros 1.115 derivados de su aportación.