¿Comunista yo?

A lo mejor es usted comunista y no lo sabe... Así titulaba Rubio Hancock su artículo en El País ilustrado con una portada del The New York Post del mismo día de las elecciones en las que ganó la alcaldía de esa ciudad Zorhan Mamdani al que pintaban ahí enarbolando la hoz y el martillo (ya confeso musulmán y socialista, ¿no le cabrá lo de comunista que mete más miedo?... y pese a tal campaña, se lo llevó de calle). Incluye Hancock en su artículo la reflexión de un tuitero: «Quizás soy demasiado rojo o paso poco tiempo en X para entender. Lo que parece claro es que «comunismo» se ha convertido en una palabra contenedor, como woke, antifascista o fascista. Significa lo que cada cual quiere que signifique y solo sirve para descalificar cualquier idea que huela a progresista, como el recorte de la jornada laboral o el estatuto del becario». Y recordará el lector el lema de Díaz Ayuso en las autonómicas de 2021: «Comunismo o libertad», así, sin más alternativa, «o yo o el comunismo», ándele, ándele.

Cincuenta años atrás, lo mismo. Pasa el tiempo para nada. Si no eras afecto al Régimen, ¡comunista corrupio! Tras retirarme pasaporte, permiso de armas, informe de buena conducta, amenazar destierro y anularme prórroga de la mili, el gobernador Laína encargó al jefe Escobar de la Brigada Político Social un informe que me anunciaría en mis destinos de recluta en Sant Climent Sescebes (Figueras) y en el Alvarez de Castro (Gerona) donde el jefe era leonés, ooole, el coronel Recas Suárez (me hice la ilusión de ganarme alguna simpatía; tras cinco años de periodista ya me permitía cierto tuteo a la autoridad). Era enero de 1976, a sólo dos meses de morir Franco y bullendo en todo cuartel una airada incógnita con lo que pudiera venir, especialmente en aquella «agrupación mixta» gironí despoblada de su vieja oficialidad al nacer en ella lo más destacado de la Unión Militar Democrática (depurada y encarcelada) y repoblada con la oficialidad camellera y fachorra que acababa de salir del Sáhara humillada con el rabo entre las piernas. No imaginaba lo que se me venía encima (mañana sigo).