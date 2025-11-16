Crematorio

Creado: Actualizado:

Opacada por el aluvión de casos nacionales que han convertido los juzgados en la factoría de programas de éxito de Mediaset, la trama eólica cumple dos meses de juicio que han pasado bajo el radar. El proceso, al que le restan otros dos meses y medio más, desenvuelve en 43 sesiones la organización de la red mafiosa urdida por cargos de la Junta y empresarios afines que se repartieron 75 millones de euros en mordidas, ligadas a los permisos para la instalación de un centenar de parques eólicos. Energías renovables. En el banquillo se sientan 16 inculpados, para los que las acusaciones piden en conjunto 138 años de cárcel y 848 millones de euros de indemnización por el negocio que se extendió entre los años 2000 y 2015, al amparo de los sucesivos gobiernos autonómicos del PP. Una casualidad, como sucedió con la causa de la malversación de fondos públicos del edificio Perla Negra, ya sentenciada, en la que el presidente Herrera acuñó el nuevo delito de «corrupción de personas». Unos que pasaban por ahí y que coincide que figuraban en la nómina del ejecutivo de la comunidad, pero que lo mismo podían haber sido, qué sé yo, ordenanzas.

El cortafuegos, con el que se pretende eximir de la vinculación al sistema y que remite al que tiende el Gobierno del PSOE para Koldo, Ábalos y Cerdán, se vuelve a invocar ahora. La estrategia pasa por alejar toda relación con el gobierno de la Junta, que aparece como responsable civil en la causa. Aunque, «la banda», como la definió estos días uno de los testigos, la formaban todo un entramado de cargos que iban desde el consejero de Economía, el fallecido Tomás Villanueva, hasta el viceconsejero, Rafael Delgado, y representantes en empresas públicas, además de empresarios habituales en los listados de adjudicaciones de obras. El relato que se sigue por las declaraciones exhibe cómo «se repartía el bacalao», desde dónde se ejercían las presiones hacia abajo en la cadena de mando, qué peajes se exigían para lucrarse del negocio y cuáles eran los beneficios a repartir en función del papel en la trama. Los testimonios construyen el guion mafioso. Si no tienen serie para ver, pongan el juicio. Les va a recordar a Crematorio, aunque esta costa sea la del fréjol.