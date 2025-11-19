Los políticos en el Dyane 6

Creado: Actualizado:

Maroto fue precursora de la nueva forma de comunicación con los leoneses; venía a Villadangos y nos daban las uvas mientras se deshacía en elogios con lo bueno que era Pedro Sánchez con Valladolid, y las baterías, el perte del automóvil y la de Dios. Y vuelta a la burra al trigo, por si alguno cree que son todo ocurrencias del alcalde de la camisa azul. Monchito no las pasaba tan putas para seguir el dictado del guiñol que maneja el ventrílocuo al ritmo de las mentiras en tripa gorda que ofrecen por esa boquita ministros y directores generales a los que se acompasa el ritmo a golpe de cabezadas. Hubo un tiempo, antes de Continente, mucho antes, que alcanzabas en el semáforo de la Puentecilla al Citroën que se jugaba el bigote para adelantar después de las curvas de Crémenes; y te recibía el perro que movía la cabeza al son del frenazo, y la carga del maletero, esos domingos de otoño que se emprendía el regreso a la ciudad con la hortaliza de la huerta, cuando no con todo el repertorio de la matanza. Era un perro que decía que sí, que sí, al modo de los políticos leoneses que se halagan al secretario de Estado con el gesto complaciente que reafirma el discurso del mantenido. Que sí, que sí, remarcaron ante aquel ministro que disfrazaron de comercial de Agroseguro en septiembre y que vendía pólizas por Tremor para catástrofes por el fuego. Que sí, igual que los perros bajo la luneta trasera que bailaban la conga en el Dyane 6, el origen de todo, de cuando lo de Franco estaba tan tierno que no había ni juntas, ni autonomías, ni Cristo que las fundó, y los coches salían carrozados entre rosetones de ganchillo, el marco de no corras mucho, papá; cuatro fotos de carné y un chucho fatigado con el cuello suelto y la lengua fuera. Luego, empate, porque al generalísimo le votaron los mismos que a los que dictan los caprichos en Bruselas. Eso es todo lo que tienen que transmitir los de la franquicia local; lo que diga éste, mientras éste habla, que tan bien recoge Son del Cordel en una estrofa de las coplas de la Sobarriba, y la burra que cambiaron en Paradilla por un saco de carbón, que al tirarle del hocico decía que sí y que no.