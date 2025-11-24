Creado: Actualizado:

Este país nuestro de pecados y alegrías tiene entre sus señas de identidad la cultura del bar, aunque uno piensa sinceramente, con mucho pesar añadido, que tales señas se van diluyendo, evaporando, sobre todo porque de asentamiento que tenía bastante de familiar ha pasado, o está pasando a ser lugar de tránsito, de estancia más impersonal y efímera. Es verdad que aún quedan refugios personales, pero la subida de precios, por otra parte —no entro ni en razones ni en valoraciones de ningún tipo-, y los nuevos modos de consumo van haciendo desaparecer algunos de esos bares que bien podrían llamarse de generación. De hecho aquellas pandillas del recorrido han desaparecido prácticamente de la escena. Me decía recientemente un jubilado con el que compartía tertulia esporádica de tasca que había dejado de ir porque dos vinos normales le desajustaban el presupuesto. El bar había empezado a ser un lujo para él. Aquí eso de las mil tabernas… ha empezado a ser un mito. Hay bares llenos, otros vacíos, muchos desparecidos: tomar un simple café un domingo por la mañana en una calle antaño clásica tiene hoy bastante de imposible.

Dicen algunos clientes habituales, que están pensando en dejar de serlo, que, además de la espera para solicitar la consumición —¿quién va ahora?-, ha casi desaparecido la atención en terrazas y ciertos formatos habituales de forma progresiva, aunque aún no invasiva: los cortos, por ejemplo. Entraba recientemente en uno de estos establecimientos de nuevo abiertos con nueva dirección una pareja que superaba ligeramente los sesenta. «¿Qué va a ser?», preguntó la voz masculina detrás de la barra. «Un corto de vermú y otro de cerveza», respondió el varón de la pareja. Y, como un resorte que pareciera ensayado, el camarero: «Aquí todo es largo». Menos la atención, pareció leerse en la mirada cruzada de la pareja, que decidieron definitivamente dejar de ser clientes de la nueva dirección de aquel bar en que prácticamente habían vivido y compartido buena parte de su peripecia vital.

Los bares son refugio permanente donde se forjaron y forjan multitud de historias. Lo que ocurre, a mi juicio, es que estamos asistiendo a un relato cambiante, diverso. Nunca se sabe, al menos de momento, a dónde lleva el desenlace.