Hacienda acelera con los mutualistas

Hacienda está acelerando en la última parte del año las devoluciones de lo tributado de más por quienes realizaron aportaciones a distintas mutualidades, entre ellos unos 40.000 leoneses. Hasta octubre se han devuelto casi 2.350 millones de euros, después del cambio normativo que en junio decidió autorizar la devolución de golpe de todo lo adeudado que no había prescrito (desde 2019 para quienes lo solicitaron antes de julio, y desde 2020 para el resto). Los afectados son los numerosos colectivos de trabajadores que aportaron parte de sus salarios a las mutualidades hasta finales de 1978, antes de la creación de la Seguridad Social, que luego las absorbió.