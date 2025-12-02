Las aficiones se hartan de los desaires

Creado: Actualizado:

No es producto de la casualidad la coincidencia en el tiempo de las ‘revueltas’ de las aficiones de la Cultural y la Deportiva. El fenómeno también se extiende a otras ciudades. Las caídas y vaivenes de los antiguos clubes hoy convertidos en sociedades anónimas deportivas incluyen en demasiadas ocasiones un maltrato y desprecio a lo que en el fondo es su razón de ser e incluso su origen: los socios y aficionados. Hoy, convertidos en meros abonados sufren gestos de maltrato, como el reciente en León a cuenta del cambio de asientos. El anunció de un plante de las peñas de la Cultural exhibe ese hartazgo. Como también Ponferrada, con los gritos contra los dueños del club y esa pancarta significativa reclamando que «La Deportiva somos todos», y que la «S.A.D. es otra cosa»....