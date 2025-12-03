Creado: Actualizado:

No se habían dado cuenta del recorrido de la zona de bajas emisiones para fábulas electorales; atentos, que Holanda ya se ve, como en los villancicos que comienzan a inundar los espacios en los que se pone en común la costumbre de despedir el año envueltos en un regalo. Ya está en marcha una iniciativa ciudadana dispuesta a una romper cazuelas con cucharones para exigir en los barrios el mismo trato de calmado de tráfico que en el centro; porque, a ver qué impuesto habrá que pagar a mayores para asomarse a las avenidas de la Palomera o de Eras y disfrutar de la misma condición de paz divina que se le adjudicó a San Agustín, por ejemplo; a la calle, no al santo varón. La plataforma para calmar el tráfico en La Torre, en la zona contigua a la Serna, que igual también en la transversal del Ensanche, busca socios en la prolongación de José Aguado, donde José Aguado ya es circunvalación de León en la república de la Lastra, cada vez con más portales abiertos a una arteria que a las ocho de la mañana parece la M-30. Ahora, casi sin espacio para que se luzca el Ford rotulado con el radar, porque en batería aparcan más que en línea. Las ciudades son el tráfico que soportan; por eso, la carretera de los Cubos ya no parece carne de la misma urbe que la avenida de los Aluches, donde encajaba bien la cámara que ejecutaron de un tiro en el descampado de la carretera de Carbajal, el pasado verano. Lo de Puente Castro, para dar la réplica a Trobajo del Camino es de doctorado para la seguridad vial. Por la avenida Madrid y por Párroco Pablo Díez se entrenan los próximos campeones mundiales de tetris. Colocar el carril bici entre la acera y los coches es patente del que asó la manteca. Igual, los concejales no lo saben; ni los candidatos a alcalde, pero la zona de bajas emisiones del soviet de Bruselas, la zona de bajas emociones, que es también de bajas inversiones, va a decidir la alcaldía la próxima vez que se llame al ciudadano a ejercer el sagrado derecho del voto. Y, luego, a llorar con Von der Leyen, si antes no le han puesto ruedas. Ayer mismo, pillaron a otra jerarca con las manos en la masa embadurnada de harina.