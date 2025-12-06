Andrea Fernández retrata a Salazar

Creado: Actualizado:

La portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad en el Congreso, la leonesa Andrea Fernández, que ocupó el cargo de secretaria de Igualdad en el partido de finales de 2021 a principios de 2024, alzó ayer la voz con rotundidad para comentar que espera aún «explicaciones pormenorizadas y convincentes» sobre el caso de supuesto acoso sexual del exdirigente Paco Salazar hacia dos militantes. En declaraciones a la prensa en el Congreso, Fernández se ha referido a la reunión telemática que mantuvo el jueves con la actual secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Socialista, Pilar Bernabé, y con el resto de responsables en esta materia y tras la que sigue a la espera de explicaciones.