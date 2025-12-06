EL GALLO
Andrea Fernández retrata a Salazar
La portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad en el Congreso, la leonesa Andrea Fernández, que ocupó el cargo de secretaria de Igualdad en el partido de finales de 2021 a principios de 2024, alzó ayer la voz con rotundidad para comentar que espera aún «explicaciones pormenorizadas y convincentes» sobre el caso de supuesto acoso sexual del exdirigente Paco Salazar hacia dos militantes. En declaraciones a la prensa en el Congreso, Fernández se ha referido a la reunión telemática que mantuvo el jueves con la actual secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Socialista, Pilar Bernabé, y con el resto de responsables en esta materia y tras la que sigue a la espera de explicaciones.