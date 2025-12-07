Creado: Actualizado:

Lo único que pervive de la minería en León son los muertos. La mina que mata resucita este 4 de diciembre para dar tributo a Santa Bárbara con la vida de seis picadores en el último año: cuatro en Cerredo y dos en Vega de Rengos, sobre el cordal que separa la provincia leonesa del terreno hermano de Asturias, ahora que el foco se había apartado de los pozos y fundido a negro la economía que auspiciaba la vida. Aún sigue el negocio. Se descubre con las nuevas tragedias, en unas empresas extractivas que, amparadas en el cuento de los «permisos de investigación complementaria» para obtener nuevos productos, aprovechan para vender el mineral a un precio que ha duplicado su factura y frisa los 100 euros por tonelada. Se trata de los mismos capitales, con otros nombres, absorciones, camuflajes y tretas, a los que se dopó con subvenciones millonarias, luego se las indemnizó por el entierro del sector y de nuevo sacan todavía réditos de los despojos del cadáver. Mejor que nadie saben que la energía no se crea, ni se destruye, mientras los beneficios de los patrones se transforman. Las deudas las asumen las cuencas, donde se burlan de los habitantes con la broma de la transición justa que, lejos de dar una alternativa productiva, tiende su manto para la conversión de la tierra en un cementerio de residuos de los nuevos modelos energéticos: una pila que alimente a las industrias que se asientan más al sur y al noreste, sin dejar aquí otro poso que sus residuos. Otro sacrificio más para el desarrollo de los demás.

La procesión de Santa Bárbara este año se viste de Santa Compaña. Junto a los espíritus de los seis nuevos muertos repiten los seis difuntos del Pozo Emilio del Valle. Después de tres años de espera por la sentencia del accidente de la mina de la Hullera Vasco Leonesa y casi diez para sentar a los acusados en el banquillo, la jueza absuelve de todos los cargos a los 16 imputados. A las dilaciones procesales que desvirtúan la justicia, el insulto de quienes retaron a las víctimas a que no tenían cojones a meterse bajo el macizo en el que se agazapaba el grisú, se suma la infamia de un fallo en el que se recoge que no hay «pruebas de cargo suficientes». Entre todos los mataron y ellos solos se murieron. Santa Bárbara bendita…