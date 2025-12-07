León no gana para entierros

Creado: Actualizado:

La línea de Feve muere de inanición. Como si la maldición del carbón bailara sobre sus vías. El tren que nació para llevarse la hulla a los altos hornos de Vizcaya agoniza desde que en 2011 se cerró el tramo entre León y la Universidad para hacer un tranvía que murió antes de nacer. Por encima de este cadáver quedarán las huellas delatoras de la desidia y el olvido sobre León.

Gobiernos del PP y del PSOE, alejados completamente de la realidad e ignorantes de la historia, se han erigido en los enterradores de una línea con mentiras y, lo que es igual de grave, despilfarrando el dinero público.

Que unos y otros, amigos y enemigos, hayan confluido en aprobar que una capa de cemento entierre los raíles de Feve en su tramo urbano es una afrenta que León no debería consentir y, si se consuma, como todo parece indicar, no olvidar.

El trolebús que quieren enganchar al tren es una burla al transporte urbano y a una línea que vertebra los pueblos que discurren por el Torío y atraviesa el Porma y el Esla para salir de los confines de la provincia hacia Guardo y Bilbao.

La belleza humilde de la estación de Matallana se queda de adorno del paisaje de una nueva calle. A los que se les llena la boca de trolas con soluciones mágicas para la despoblación, se olvidan de la importancia de las comunicaciones y la accesibilidad al transporte para fijar población.

A los que nos venden el turismo como la gran panacea después del trastazo minero, ignoran el potencial de la línea León-Bilbao. Lo que hace más de un siglo unió el carbón debería ensamblarse ahora con la cultura, el paisaje y la naturaleza.

Pero en Madrid y en Adif solo piensan en los ejes privilegiados. Hacen caja para no se sabe quién. Y acrecientan la brecha de desigualdades entre unas regiones y otras con criterios neoliberales. Son de esa clase de gente a los que les gusta imaginar un mundo subdesarrollado más allá de sus rascacielos sin darse cuenta de que el futuro es el tren que ellos olvidan.

Si durante casi 15 años los leoneses hemos aguantado que un autobús traslade a los viajeros desde y hasta el centro de León, la estampa que viene va ser, como poco, digna del camarote de los hermanos Marx.

Algo parecido debió pensar el actor Javier Gutiérrez cuando este jueves llegó a la estación de León en Ave y fue recogido en una furgoneta para trasladarse hasta Ponferrada para actuar en el Teatro Bergidum en la obra ‘Los yugoslavos’.

No hay forma de ir al Bierzo en tren sin correr el riesgo de llegar una hora y pico tarde con el convoy de Barcelona o quedarse varado en cualquiera de las fantasmales estaciones que salpican la línea.

El Bierzo, región que Aznar se esmeró en separar de León con un invento de comarcalización a la carta, se quedó marginada de la alta velocidad y de muchas más cosas. El PSOE no lo ha reparado y el PP lo ha profundizado.

Ay, León! Enterramos mineros cuando ya no hay minas y nos entierran el recuerdo del hullero. No ganamos para entierros.