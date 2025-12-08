Creado: Actualizado:

Hay noticias que alegran el día y se prolongan en el tiempo. El último domingo de noviembre fue uno de esos días gozosos. Este periódico reconoció al pintor Luis Gómez Domingo con el «I Premio Don del Sil», que, precisamente, se le entrega mañana. Conociendo al personaje, término lleno de afecto y profunda consideración, nada podría referir la concesión más que una gran apuesta por la cultura durante tantos años, basada, sin duda, en su ansia permanente y obsesiva de pintar bien —de pintar mejor cada día—, desde su pasión amorosa por conseguirlo, desde la constancia. Pero, y no se olvide, también desde el altruismo y el compromiso social. La cultura puede ser solidaria y generosa, qué duda cabe. Todo ello se da cita en este personaje singular, amigo entrañable de los que dejan huella, tanto personal como colectiva, porque todo lo hace sin esperar nada a cambio, tan contrario a esos feroces buscarreconocimientos que todo lo mueven, hasta conseguirlo por engañifas o aburrimiento, sin hacer nada por la tierra que lo otorga —la egolatría no tiene límites— y mostrando los aspavientos de la extrañeza cuando su nombre no está en las listas de cualquier distinción. Narciso vive junto a un estanque.

Gracias sean dadas a todos los dioses de los laberintos de las artes plásticas por la humilde generosidad de Gómez Domingo, alejado siempre, como forma y condición de vida, de focos y farándulas protagonistas. La conciencia de la responsabilidad de la obra, de la obra como proyecto vital, del camino que es necesario transitar para ello. Bien grabado. Un cuarto de siglo colaborando intensamente en el suplemento Filandón nos mantenía en contacto permanente, especialmente ilustrando él al menos los treinta relatos finalistas de cada convocatoria (Y alguno más para ayer). Cada semana esperábamos la fortaleza sugerente de este pintor figurativo, con lenguajes novedosos y variación de técnicas, siempre inesperados, nunca sometidos a rutinas limitadoras, producto de su propia visión y lectura del texto correspondiente. Calculo una muestra que mediaría entre los ochocientos y mil ejemplares, a los que José Sánchez-Carralero se refirió como «cargados de agilidad y frescura, con sentido muy pictórico en los que la línea alterna con manchas sugeridoras de espacios, pantallas, sonidos y silencios». Creo que el suplemento de cultura, con una importante perspectiva cronológica de su obra, se convirtió en escaparate de una pequeña parte de su trayectoria artística. Pero elocuente, sin duda. Someterse a una disciplina de estas características parece, desde fuera al menos, tarea fácil. Pero someterse, además de las reflexiones y experimentos técnicos observados y comentados durante tantos años, a un texto impuesto complica mucho las cosas. Salir airoso, con tantas nuevas incorporaciones en el camino, me ofrece la medida de un artista que une a su condición de ejercicio una profunda formación teórica, una vocación por encima de cualquier otro tipo de consideraciones.

Esta parte mínima de su obra sustantiva es la que hoy pone alegría a estas palabras de hojas volanderas. Pero envuelve una obra, una vida y una vocación, convertida en la actitud que define una manera de estar en el mundo, tan propia del distinguido. Es huella. Es don. Creo saber que, bajo esta mirada, Luis Gómez Domingo no permite la tibieza. Qué más se puede pedir que aquella levadura unamuniana que conduce a la tensión de la vida y el arte. Gracias por ello, pintor amigo.