Debo reconocer que el título de este artículo es críptico y confuso. Pero, también debo confesar que es muy clarificador para la cuestión que pretendo abordar. Para aquellos lectores ajenos a los entresijos de la administración A Plus o A+, no significa nada o puede significar cualquier cosa, incluso una marca de pasta dental. Las dos opciones son válidas.

En un intento de aclarar a qué me estoy refiriendo, cosa difícil de conseguir, diré que es una aspiración de ciertos profesionales de la administración para ser clasificados o encuadrados en el grupo que lleva esta nomenclatura. Hasta ahora la máxima categoría o grupo de la administración era el A, en concreto A-1 pero, algún sector funcionarial entiende que se queda escaso para sus méritos. Mientras otros colectivos como la enfermería aún se encuentran en, digamos El Paleolítico administrativo, y están luchando a brazo partido por alcanzar el A-1, se ha promovido el debate por parte de aquellos que no quieren compartir estatus con el resto de titulados, graduados en definitiva. ¡Qué tiempos aquellos de licenciados, diplomados y bachilleres! Todo más sencillo, sin signos raros añadidos de suma, resta o lo que sea. ¿Qué será lo próximo? De dar cabida a iniciativas de esta índole, podemos acabar con un índex de clasificación funcionarial a modo de integral y para saber dónde está cada uno habrá que proceder previamente a su despeje. No tengo muy claro el criterio, que seguro existe, para reivindicar un Plus para el grupo A. Pero, sí recuerdo el paso de las licenciaturas a los grados con la consiguiente reducción de los cinco años a cuatro en los planes de estudio. Gran debate en las facultades. Las escuelas universitarias lo vieron como una oportunidad para equipararse con los pata negra. No dio resultado a tenor de la situación de la enfermería entre otros colectivos. Para que todos nos enteremos, ¿de qué estamos hablando? ¿De mejorar la situación administrativa de determinados funcionarios? Es legítimo pero, establecer distinciones arbitrarias carece de sentido. Los demandantes del grupo A+ no tienen nada que demostrar, el curriculum académico y el nivel de exigencia en su paso por la universidad y demás años de formación, es conocido y reconocido por todos. Podemos generar una espiral sin límite. Todos tenemos motivos, y sino nos los inventamos para sentirnos agraviados. Recuerdo la feroz oposición de los catedráticos de Derecho a reducir la licenciatura a un grado de cuatro años. Tenían sus argumentos y sólidos. Al final se ha revelado una trampa porque quién quiera ser abogado no verá reducido su tiempo de formación. Al contrario, debe realizar un master y pagando. Poco igualitario, no todo el mundo se lo puede permitir. Entre maniobras de divertimento al estilo Putin, colectivos como la enfermería se topan con la incomprensión e indiferencia a sus justas reivindicaciones. Yo creo que esto se debe al desconocimiento del nivel de exigencia académica que requiere la formación de una enfermera. Quiero pensar que los que le dan la espalda recapacitarán y sabrán apreciar que todo el que ha pasado por la universidad haciendo prácticas, estudiando la teoría metida con calzador y martillo se merecen un mínimo reconocimiento, al menos igual que otras licenciaturas, grados, Plus o como se quieran llamar. No se debiera tener que reivindicar lo obvio, es una cuestión de equidad y justicia. Además, nos hace perder el tiempo que se debiera emplear en diálogos constructivos que generen sinergias positivas que no mantengan cabreados innecesariamente a colectivos sacrificados por el bien común.