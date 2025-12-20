El ladrón que escaló también en Ponferrada

Creado: Actualizado:

La Policía Nacional de Salamanca dio a conocer anoche que ha sido enviado a prisión a un hombre acusado de robar en viviendas. Su forma de actuar era singular, ya que aprovechaba sus dotes para escalar por los patios interiores de las casas. En el listado de los lugarse donde se han producido los robos de los que se le acusa figuran cinco provincias. Junto a Salamanca están Toledo (Talavera de la Reina) y también Zamora y Burgos, dentro de Castilla y León, junto a Ponferrada. La operación de seguimiento comenzó en septiembre en Zamora y el cruce de datos ha facilitado la recuperación de objetos robados, entre los que figuran décimos de lotería.