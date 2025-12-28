Creado: Actualizado:

Ni siquiera en un evento como el reparto de un premio de 823,6 millones de la Lotería, León puede escapar del encasillamiento en la miseria. El Gordo había servido en un principio para que, al otro lado de la raya, se enteraran de dos notas que en su día quedaron bajo el radar de las noticias de alcance nacional: el desmantelamiento de la Azucarera de La Bañeza y la tragedia de los siete mineros muertos de Villablino y su contorna. Pero los apuntes para alimentar el tipismo del sorteo, con su propaganda de redención social que adornan para disimular el cinismo del negocio promovido por el Estado, ha terminado por posar el foco en el infortunio de Villamanín. Ahí, donde la Guerra Civil se despachó con el bombardeo nazi del Belchite leonés en 1937, las trincheras las cavan ahora otros dos bandos: el que forman quienes apoyan a la docena de guajes de la comisión de fiestas, que repartió las 450 participaciones premiadas con 80.000 euros, y en el que se alistan los que les exigen que respondan con su dinero por la merma que, debido al error de no consignar un taco con 50 papeletas que ahora no tiene amparo en ningún décimo, resta 4 a los 35,6 millones de euros del bote global que tienen que repartirse todos. Voy con los rapaces.

No hubo timo. Ni vendieron más para ganar más dinero, como deslizan los insidiosos en el vomitorio anónimo de las redes y los corrillos. Los chavales, de entre 16 y 25 años, han empezado por entregar lo que les había tocado para enjugar parte de los 4 millones que faltan. Se quedan sin lo suyo para no avivar la división y rebajar la quita que hubiera supuesto repartir de manera proporcional la mengua del premio entre todos. El tributo se les queda corto a los miserables. No les sirve a algunos, que exigen todo lo que no tenían el día 22 al despertarse, el dinero que han logrado porque se lo repartieron los guajes envuelto en las participaciones de 5 euros: 4 que se jugaban a la Lotería y uno de recargo para las actividades que organizaban para dinamizar Villamanín, para que no tuvieran que marcharse más. Los rapaces han aprendido una lección: hacer cosas por los demás puede tener un precio. Se lo van a hacer pagar. Ojalá no renuncien a ser el futuro del pueblo. Enhorabuena a los premiados.