Más control del maltrato a los mayores

Creado: Actualizado:

El Teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores de la Confederación Estatal de Mayores Activos (Confemac) ha atendido 653 casos en 2025, 53 más que en 2024. Además, desde su puesta en marcha en 2019, el servicio ha alcanzado los 3.714, de los que 186 se han registrado en Castilla y León. El aumento de actividad no solo refleja la persistencia de las situaciones de abuso y/o maltrato, «sino también un avance en detección, confianza y disposición a actuar». Por tipologías, el maltrato psicológico continúa siendo el más notificado, destaca el aumento de la negligencia mientras que el abandono reduce su peso y el maltrato económico se mantiene alto.