El precio de la vivienda, dato del año

La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) ha elegido la subida del precio de la vivienda como el dato económico del año 2025, al considerar que resume una de las principales tensiones estructurales de la economía española y uno de los problemas sociales más acuciantes del país.

Al igual que la FundéuRAE, Fundación del Español Urgente, ha designado «arancel» como palabra del año por su peso en el debate económico internacional, Funcas ha decidido poner el foco en la evolución del mercado inmobiliario, que en 2025 ha alcanzado cifras no vistas en dos décadas.

Según los datos recopilados por la institución, el precio de la vivienda se incrementó un 12,8% interanual entre julio y septiembre, lo que convierte al tercer trimestre del año en el periodo de mayor encarecimiento desde el mismo tramo de 2005, en pleno auge del anterior ciclo inmobiliario.

Este aumento sitúa a España entre los países con mayor presión sobre el mercado residencial en Europa. De hecho, entre las principales economías del continente, solo Portugal registra subidas de dos dígitos, mientras que en el resto los incrementos son más moderados o incluso inexistentes. Funcas subraya que el encarecimiento de la vivienda no solo se refleja en los precios de compraventa, sino también en el esfuerzo financiero que deben realizar los hogares. En el segundo trimestre del año, adquirir una vivienda exigía 7,7 veces la renta bruta anual del comprador, una ratio que evidencia la creciente desconexión entre salarios y precios inmobiliarios.

Esta situación convierte el acceso a la vivienda en uno de los principales problemas del país, tanto para quienes aspiran a comprar como para quienes buscan alquilar. En este último caso, el diagnóstico es similar: los precios del arrendamiento también se encuentran «por las nubes», dificultando la emancipación de los jóvenes y presionando la renta disponible de las familias. La causa principa es la escasez de oferta, agravada por políticas públicas que no han logrado incentivar suficientemente la construcción ni movilizar vivienda disponible hacia el mercado. Un enfoque que incluso ha sido cuestionado recientemente por la Comisión Europea. Con este «dato del año», Funcas pretende advertir de que la vivienda ha dejado de ser un problema coyuntural para convertirse en un desafío estructural, con implicaciones económicas, sociales y demográficas que marcarán la agenda pública mucho más allá de 2025.