El misterio del roscón más afamado

Creado: Actualizado:

León tiene una singular tradición navideña, ya consolidada, que cada año alcanza una difusión más grande. Se trata del popular roscón de Reyes que elabora artesanalmente la confitería Conrado de La Bañeza. La originalidad pasa por introducir un premio en el interior de una de estas delicias con una cuantía económica que a medida que ido creciendo ha potenciado más su fama nacional. Este año se trataba de un premio de 10.000 euros y se conoce el número ganador, el 16292, que fue decidido con un sorteo celebrado ante notario el mismo día de los Reyes Magos. La novedad de este año pasa por el hecho de que pasan los días y aún se desconoce el nombre de la persona agraciada con el suculento premio.