Acaba de empezar y ya agota. Este 2026 se ha inaugurado con fuerza, marcando la diferencia, marcando territorio, y nunca mejor dicho. Que políticos como Trump se crean dueños del mundo no es nuevo. Los matones siguen siendo los dueños del patio. Tienen el poder y la fuerza y mueven los hilos a su antojo conscientes de que han tejido una red que extiende alfombras rojas a sus pies. El miedo mueve más montañas que la fe.

No tengo muy claro si a partir de ahora descuento o cuento días. ¿Sumo o resto? Da igual. Las metas son diarias. Somos lo que nos queda por vivir porque en nuestra mano está decidir lo que seremos a partir de ahora. ¿Queremos seguir haciendo las mismas cosas? Si la respuesta es que sí, a partir de ahora seguiremos siendo los mismos, con los cambios sutiles que traiga el viento de enero. ¿Queremos cerrar un ciclo y comenzar otro? Si la respuesta es sí entonces en un futuro seremos lo que nos queda por vivir.

«El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos». Esta frase de Marcel Proust en En busca del tiempo perdido demuestra que para cambiar la perspectiva que tenemos sobre las cosas no hace falta recorrer el mundo incierto que nos preparan a nosotros y a las generaciones que vienen detrás ya desencantadas. Para abrir nuevos ciclos en la vida solo hay que mirar de otro modo a lo cotidiano y buscar esa rendija por la que entornas los ojos para buscar al otro lado.

Acaba de empezar 2026 y ya agota. Un señor naranja hace muecas con la cara y gestos con las manos en televisión. Es el dueño del mundo y parece un teleñeco. Se expresa como un niño de Primaria consentido. Pero todos se rinden a sus pies. Quita y pone a su antojo, dispone de lo que no es suyo, amenaza, se burla, ridiculiza, somete. Al otro lado del mundo, nadie se mueve. Algunos le aplauden sin calibrar el riesgo de sus actos.

En la otra parte del mundo las bombas continúan cayendo, las personas siguen muriendo de hambre, en el mar o incluso en vida, se dejan la vida los inconformistas, como en Irán, donde las protestas entran en su tercera semana, con disturbios en las calles cada vez más graves contra el régimen de los ayatolás y los problemas económicos.

«Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, ya que no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, ya que no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar». Martin Niemöller se lamenta el silencio de los alemanes ante los encarcelamientos, persecuciones y asesinatos de los nazis. «Los que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo» es una frase del filósofo George Santayana que cobra ahora actualidad.