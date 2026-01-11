Mujer y guerrera

Creado: Actualizado:

Le dijo la ministra Robles a la princesa Leonor en la Pascua militar: «Alteza, quiero que nos sintamos muy orgullosos de nuestras mujeres, de las militares, y de todas aquellas que en los múltiples actos trabajan por la paz, la convivencia y, en definitiva, por un mundo más justo e igualitario (...). Sin las mujeres no habrá paz ni convivencia en el mundo». Vale, paisana Margarita, muy lindo el guiño, la galería lo aplaude y las mujeres le agradecen la escarapela de pacificadoras que les impone en la pechera, pero si hablamos de «mujer y militar» como pacificadora, va contrasentido en bandeja (militar: perteneciente a la milicia o a la guerra). Puesta en armas, incluso en sólo sus armas femeninas, la mujer puede exhibir también cotas de temible fiereza que la historia convierte en ejemplares rotulándolas en oro. Ahí desfilan la reina britana Boadicea que lideró la revuelta contra los romanos en el s. I, lo mismo que la reina de Palmira en el III, la emperatriz japonesa Jingu que, en modo Trump, invadió Corea, las valquirias nórdicas y guerreras vikingas o las míticas amazonas, la fogosa samurai Tomoe Gozen, Juana de Arco, cómo no, la reina pirata irlandesa Grainne O’Malley, la española Catalina de Erauso, famosa Monja Alférez (o la Dama de Arintero y la china Hua Mulan que se disfrazaron de hombres para matar), la gallega María Pita degollando a un alférez inglés y dirigiendo la defensa de La Coruña, la guerrillera boliviana e independentista del XIX Juana de Uzurduy... o las francotiradoras soviéticas Luydmila Pavlichenko y Natalia Koshova que grabaron en las culatas de sus rifles más de 600 muescas, una a una... Pero tampoco hace falta que una mujer se vista con guerrera caqui o luzca galones para desatar su furia bélica, su derecho a vengar o el aliento combativo que inspira la entraña desgarrada de la madre de un muerto de Hamas, un gudari etarra, una kurda violada por el turco, un yemení a la brasa del fuego coránico... Puesta en guerra —y vaya que se pone— una mujer no predicará precisamente la paz y en su memoria herida arderá siempre la lumbre incendiaria del ojo por ojo... e hijo por hijo.