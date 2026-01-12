El Papa y el dolor de las víctimas

Creado: Actualizado:

El papa León XIV lamentó durante el consistorio con cardenales de todo el mundo que la Iglesia «cerrase la puerta» a las víctimas de abusos. En una semana en la que Gobierno e Iglesia cerraron un acuerdo en España sobre la reparación a estas víctimas, el pontífice señala que «el abuso en sí mismo causa una herida profunda que tal vez dure toda la vida; pero muchas veces el escándalo en la Iglesia se debe a que se cerró la puerta y no se acogió a las víctimas, ni se les acompañó con la cercanía de auténticos pastores. Muchas veces el dolor de las víctimas ha sido más fuerte por el hecho de no haber sido acogidas y escuchadas».