Por las buenas o por las malas, así dice querer apropiarse Trump de Groenlandia. Es decir, por las malas. Por las buenas sólo podría ser, según él, si Dinamarca se la entrega de balde, que es como si, encaprichado de las Canarias, se las regaláramos para evitar que las pillara por las malas. Si acaso, y en un rapto de longanimidad, por las buenas también sería comprando a los groenlandeses, 100.000 dólares por cabeza, y con ellos la tierra y el hielo que les pertenece y habitan.

Por las malas, todas las demás, y seguro que elegirá la peor de todas.

Si cualquier imbécil se cree almirante o general al encasquetarse una gorra de plato, ¿qué no creerá el que descubre que tiene el mundo en sus manos? Que es Dios. Trump lo tiene en sus manos, cogido fuerte de las gónadas para ser más exactos, pero se veía venir: ya se publicitó en su red como Papa, y una cosa lleva a la otra. Nadie, nunca, amasó tanto poder en la Tierra como él, de modo que hasta lo de ser Dios se le puede quedar corto.

En su país, que recién empieza a sacudirse el estupor ante una divinidad semejante, lo controla todo, el Congreso, el Senado, el Tribunal Supremo, el FBI, la CIA, la Guardia Nacional, el Ejército y el ICE, ese trasunto de las SA que se dedica a cazar inmigrantes y, si se tercia, a pegarle tres tiros en la cabeza a una pacífica madre de tres hijos.

Y ha decidido que el mundo es una extensión de su país, y lo quiere arrodillado a los pies de su infernal Olimpo.

Distraído momentáneamente de lo de Groenlandia con Cuba e Irán, no deja, empero, de afilar sus rayos, los del ejército más letal del mundo rendido a su voluntad. Otros dioses apócrifos, mayores como Putin o Xi Jinping, o algo menores pero no mejores como Netanyahu, también afilan los suyos, pero éste «narcisista maligno» como describen los psiquiatras está absolutamente desatado, embriagado de poder.

Al ser malo, lo de «por las buenas o por las malas» es sólo una pequeña concesión verbal. Será por las malas, como todo cuanto va haciendo y con total impunidad.