Resistir no es vencer ni convencer

El exministro Jordi Sevilla ha presentado un Manifiesto socialdemócrata en el que propone un debate autocrítico dentro del PSOE. El manifiesto es respetuoso con Pedro Sánchez, es decir, evita que se le pueda tachar de anisanchista. Supongo que esa equidistancia es la mejor fórmula para que muchos militantes socialistas no tengan miedo en participar en el debate. Tampoco hay que olvidar que Jordi Sevilla formó parte del Gobierno Zapatero y que muchos de los lodos de hoy provienen de los barros de ayer.

Lo interesante ya digo es que el manifiesto no solo no preocupa ni a Sánchez ni a ninguno de sus adlátares, sino que incluso han dicho que lo van a examinar con «cariño». Soy escéptica respecto al recorrido de este manifiesto, aunque sí creo que es interesante que un dirigente socialista de la penúltima hornada se atreva a plantear la necesidad de un debate en el seno del PSOE.

Sánchez, que pasa de las rabietas de sus socios de Gobierno, ha anunciado que va a intervenir el mercado del alquiler premiando a los «caseros» que no suban los alquileres. Sus socios de Gobierno han protestado, pero sus protestas no dejan de ser brindis al sol. Sus diferencias con Pedro Sánchez no las van a solventar dejando el Gobierno porque no son tontos, y ya han conocido y saboreado las mieles y las ventajas del Poder. Vamos, que haga lo que haga Sánchez, sus socios no van a renunciar a sentarse en el Consejo de Ministros. Y como Sánchez es un convencido de la política de « ganar tiempo», porque en ese tiempo que transcurra pueden acontecer muchos imprevistos que le sean favorables y ,sobre todo, necesita ese tiempo para seguir afianzando los lazos con los partidos que le han permitido gobernar.

Lo que me pregunto y pregunto es por las consecuencias de cambiar el sistema de financiación autonómica sin debatirlo con todas las fuerzas políticas, especialmente con el PP que gobierna varias comunidades autónomas. Si Sánchez no lo ha hecho es por una razón muy simple: su objetivo no es poner en marcha un nuevo modelo de financiación porque crea que es necesario, sino porque los votos de los partidos separatistas es lo que le permitirán seguir gobernando.

La verdadera soledad del presidente es no contar con nadie que le enfrente a la realidad, estar rodeado de «pelotas» interesados que le susurran que cualquier tiempo pasado fue incluso peor, y que otros presidentes también tienen páginas negras en su haber. Y así, con estos susurros de consuelo y su laberinto psico-emocional, Pedro Sánchez tirara millas hasta 2027, sacándose de la chistera todo aquello que pueda tener entretenido al personal. Y ya puesto seguro que incluso saca rédito del manifiesto ‘light’ de Jordi Sevilla.