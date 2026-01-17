Las cosas que sí

Creado: Actualizado:

Emma Vallespinós escribió un articulazo en El País por haber leído uno de los mejores libros de 2025, «El jardinero y la muerte», del búgaro Gueorgui Gospodínov, donde cuenta que su padre, a punto de morir, le confesó que, de todos modos, ya no tenía muchas ganas de seguir viviendo... así que el escritor determinó coger una libreta en blanco y consignar las cosas por las que sí merece la pena vivir... y dice Vallespinós «Todos deberíamos ser capaces de rellenar un cuaderno con argumentos para convencernos del valor de la vida». Excelente idea. Vamos al porvivir. Y más ahora que hay tanto mandril cantando ¡viva la muerte! (del otro). Ubrigadu por la idea. Y obligado por deber, no podré huir del encargo. Allá vamos. Cosas que vi, cosas que veo y otras que pido o imagino. Las principales, primero, como por este orden: tener padres, tener hermanos, tener hijos, primos divertidos y sobrinas pintureras... la sonrisa de la abuela Laura preparándonos frisuelos... los amigos de veras a las duras o maduras... la gente que nunca alza la voz... el olor del monte de urces, tomillo y escarcha cazando perdices con mi padre... las sopas de ajo con leche que eran su cena eucarístíca cada noche... la caldereta de cordero a corro junto al chozo de Paulino en su collada... el primer estuche con pinturas alpinas... el olor a pan cociendo en el horno de Félix o en el de Donato... la achicholas, flores de acacia que comíamos en junio... el último día de curso y el primero de un soñar a lo tonto... el no tener nada que hacer, que no es lo mismo que no hacer nada... las primeras novelas de Verne o de Salgari... los helados de vainilla, las peras al vino, los garbanzos verdes y echar la tarde a perros... no ducharse porque sí... escuchar esquilas lejanas mientras se pone el sol en Pandetrave oliendo aquello a musgo de haya... el bocadillo en el patio de la escuela a media mañana... jugar a la rana primero y al mus después... las risas tontas del crío revoltoso... el más vale hacer que mandar... el olor de una cartera «de material» a estrenar y el de las tripas de un libro nuevo... la lumbre de encina... la música, toda la música, y cantarla a coro... la sombra de... (pediré más hojas; mañana aquí).