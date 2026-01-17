Una policlínica en Ponferrada de ‘cine’

Creado: Actualizado:

En la provincia de León se unen los proyectos prometidos que no llegaron a hacerse realidad con otros fracasados de primer orden, en los que sí se invirtieron jugosas cantidades de dinero. Uno de los más llamativos es, probablemente, aquella mítica Escuela de Cine que diseñó y se regó bien de dinero en el Campus Universitario de Ponferrada. De todo aquello, en un margen tiempo especialmente corto, solo quedaron algunas cicatrices, en forma de infraestructuras ideadas para este centro. Ayer se se volvió a oír hablar de aquella escuela, que incluso propició la construcción de un monumento en una glorieta junto al Campus. Fue para anuncia la construcción de una Policlínica, en lo que fue el estudio con el que se había dotado a la escuela cinematográfica que se ‘fundió en negro’.