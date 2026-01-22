¿Qué deben?

Creado: Actualizado:

Me empieza a preocupar que me hayan dejado de sorprender algunas de las actuaciones, o falta de ellas, de los partidos de izquierda. Por ejemplo, en lo que se refiere a Irán.

La actitud de nuestro gobierno es de una tibieza insoportable, pero la de sus socios —Sumar, Podemos, IU, Compromís, etc, etc-, es, cuanto menos, vergonzante.

Hasta el momento no han dicho una palabra más alta que otra sobre la masacre que el gobierno iraní está llevando a cabo contra sus ciudadanos, especialmente contra las mujeres.

Son las mujeres iraníes las que llevan años llevándose la peor parte en su lucha contra la dictadura y represión que ejerce el régimen de los ayatolas. Mujeres a las que se encarcela, tortura, viola y asesina si se atreven a dejar al descubierto medio centímetro de la cabeza, permitiendo que se les vean unos cuantos mechones de cabello. Por supuesto, las iraníes tienen que ir cubiertas de arriba abajo, ocultando sus cuerpos a cuenta de la demencia de sus clérigos que viven obsesionados con el cuerpo de las mujeres. Es una obsesión enfermiza que, seguro, un buen psiquiatra podría tratar.

Si no se cubren les supone ser detenidas en uno de esos «controles de la moralidad» y las consecuencias, según un informe de Amnistía Internacional, pasan por ser detenidas, torturadas, encarceladas....

Y continúo con la información de Amnistía Internacional: desde los siete años las niñas tienen obligación de cubrirse con el velo. Las que no lo hacen son consideradas delincuentes.

Añade el informe de Amnistía Internacional que la «policía de la moral», cuando detiene a una niña o a una mujer, examina cuantos mechones de cabello tiene a la vista, la longitud de los pantalones y del abrigo, y en el caso de las mujeres, la cantidad de maquillaje.

Por cierto que las feministas iraníes y de otros países de religión musulmana están hartas de decirles a las feministas europeas que el hiyab es un símbolo de «represión y dominación de las mujeres.

En estos días en que miles de iraníes, jóvenes, mujeres, hombres, están saliendo a la calle para protestar contra ese régimen opresivo de los ayatolas, y se producen detenciones, torturas, desapariciones, asesinatos, me pregunto si no se les cae la cara de vergüenza a quienes miran hacia otro lado.

Lo he escrito en otras ocasiones: tenemos el Gobierno menos feminista de la democracia. Un gobierno que «suprime» a las mujeres no es un Gobierno feminista. Pero además algún día seguramente nos enteraremos que le «deben» algunos partidos de izquierda al régimen de los ayatolas, habida cuenta de su silencio cómplice con la represión, torturas y asesinatos que llevan a cabo entre la población y su ensañamiento, sobre todo con las mujeres.

Sí, algo le deben, y lo que deben lo pagan con su silencio.