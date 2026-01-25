Creado: Actualizado:

Ni el okupa de la presidencia de las Cortes que aspira a parasitar con Vox la vicepresidencia del gobierno autonómico, ni el cantante de los Pecos del PSOE que da la nota cada vez que le dejan el micro abierto, ni la primera mujer con la que UPL aspira a rentabilizar por inercia el leonesismo, ni el nuevo líder de Podemos que heredará las camisetas de Pablo Fernández con frases de tazas, ni los grupúsculos de la derecha fraccionada en Soria y Ávila, ni la cara que le pongan al cartel del agitador ese de la fiesta, ni el invento de Silvia Clemente para volver a posar para las cámaras... Justo cuando había calibrado todas las olas demoscópicas, medido los daños colaterales del resto de elecciones, encargado a la Aemet una proyección del riesgo de nevadas para la jornada electoral y engrasado los resortes donde hace falta, Alfonso Fernández Mañueco se encuentra de pronto como principal adversario a Laporta. No fotis, Joan. Quién iba a prever que, tras cuatro años de gobierno de la Junta, agotado el límite máximo legal para la convocatoria de las elecciones en la comunidad, el presidente del Barça iba a programar justo para ese domingo los comicios en los que revalidar su palco en el Camp Nou.

La contraprogramación del Barça concede un aliciente a una convocatoria autonómica en la que la broma del calendario hace que cuadre el domingo en 15-M, un sello político tan fatigado ya por quienes lo usufructuaron que podría apropiarse a partir de ahora de su éxito la extrema derecha. La coincidencia de las elecciones permitirá comprobar quién de los dos candidatos, Laporta o Mañueco, logra mayor porcentaje de apoyo en sus respectivas urnas. La pugna alimenta una incertidumbre que no cabe en el escenario político autonómico, donde el PP volverá a quedarse corto en su afán de recuperar esas mayorías absolutistas con las que ha extendido su modelo de comunidad. La duda queda en cuántos escaños le harán falta, el precio que deberá pagar por ellos y dónde pedir los votos. Laporta, la vez anterior, fue a buscarlos a Madrid. Allí, en el paseo de La Habana, junto al Bernabéu, desplegó una pancarta de 1.000 metros cuadrados con su busto y una frase: «Ganas de volver a veros». Con una de esas, en Zorrilla, a UPL le daba para formar gobierno.