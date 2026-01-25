Los otros agravios a León

Creado: Actualizado:

El Govern de Cataluña exige a Renfe la gratuidad del servicio de Rodalies mientras siga el caos ferroviario de los últimos días, que se repitió ayer sábado con numerosas alteraciones en la red catalana. En el caso de aceptar de nuevo las condiciones que se imponen desde los distintos frentes políticos catalanes se sumaría otra afrenta que León (y Asturias) no pueden dejar pasar. Meses llevan los usuarios de la autopista del Huerna reclamando que se les compense por los continuos problemas que causan las obras en los túneles, y la resolución del argayo que aún sigue pendiente. Eso sin contar con la exigencia de suprimir el peaje, como señala la Comisión Europea.