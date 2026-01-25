Un varapalo mucho más allá del coste económico

Creado: Actualizado:

Nueva sentencia contra el Ayuntamiento de León, y otro argumentario judicial más que incide en las formas con las que el gobierno del socialista José Antonio Diez resuelve situaciones que le resultan incómodas, y que acaban volviéndose no sólo contra las arcas públicas de la capital, sino contra el prestigio mismo de la cúpula municipal. El rocambolesco caso del viceinterventor, que aprobó su plaza en concurso y al que se retrasó obcecadamente la toma de posesión, es un buen ejemplo. El juez no sólo condena al Ayuntamiento a indemnizar, sino que resalta que se actuó contra él porque no era cómodo para Diez; e insiste en el absurdo de justificar que no se necesitaba la plaza cuando se mantenía (y pagaba) a otra persona en el puesto. Una «conducta dolosa» injustificable.