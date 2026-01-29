Nada nuevo en geopolítica

Creado: Actualizado:

Vamos de sobresalto en sobresalto en el concierto, o más bien desconcierto internacional. Esta afirmación puede parecer en primera instancia absolutamente fuera de lugar dado el título del artículo. No obstante, intentaré que la pretendida contradicción quede debidamente explicada y con ello lo aparentemente contradictorio se revele como complementario.

El presidente de los EE UU está dinamitando el orden internacional que desde la Segunda Guerra Mundial, con más o menos variables, había mantenido el mundo en un relativo equilibrio. Al menos cada uno sabía donde estaba y los que eran sus amigos. Actualmente, esto es imposible y todo es un gran barullo en el que cada día una sorpresa se pone encima del gran tablero mundial. Antes de continuar, se debe hacer la salvedad de que lo que se diga hoy sobre la conducta del presidente Trump puede que no sirva para nada mañana. Su forma de hacer política está siendo analizada por muchos pero, pocos o nadie, consigue entenderla y mucho menos predecir su siguiente movimiento. No cabe duda de que es un fenómeno singular en política. Digo singular porque gran parte de su acción política en el contexto internacional no es nueva. Frases como América primero o América para los americanos, no son originales de su creatividad intelectual. Uno de sus antecesores en el cargo, el presidente James Monroe, ya por 1823 pregonaba y llevó a la práctica estas frases. No le gustaba en absoluto que los europeos ejercieran de señores colonizadores en América del Sur y el Caribe. Los EE UU han oscilado a modo del péndulo de Foucault entre el aislacionismo y el mayor de los intervencionismos. Su situación geográfica en apariencia los sitúa en medio de dos océanos que tradicionalmente le han servido para distanciarse de los conflictos que no les resultan interesantes. El propio Trump se refirió hace meses a la seguridad que el Atlántico le proporciona respecto a un posible conflicto en Europa. Tampoco es nueva su posición respecto al Premio Nobel. El que fuera presidente de los EE UU entre 1913 y 1924, Woodrow Wilson inició su mandato bajo una fuerte política intervencionista. Luego, fue reacio a intervenir en la Primera Guerra Mundial, hasta que se decidió provocando la derrota de Alemania. Finalmente, como promotor de la Sociedad de Naciones, recibió el premio Nobel. También coincide Trump con este presidente en la voluntad de crear una Sociedad de Naciones para la búsqueda de la paz. Va a necesitar un poco más de suerte que la que corrió la citada Sociedad pues fue un fracaso absoluto a la hora de evitar la Segunda Guerra Mundial. El general estadounidense Swedly Butler de los marines, allá por el año 1914, afirmó sentirse como un miembro de una banda de delincuentes sirviendo de conflicto en conflicto por América del Sur en beneficio de su país. No es precisamente lo que un militar de alta graduación suele decir cuando se encuentra en la cima de su carrera. No parece que lo ocurrido en las últimas fechas y lo que quizás pueda venir sea algo novedoso. Todo lo contrario. Parece como si Trump estuviera plagiando a sus antecesores y además no les pagara derechos de autor. La cuestión sin resolver es hasta dónde está dispuesto a llegar el actual inquilino de la Casa Blanca. Por cierto, Groenlandia tampoco es un episodio nuevo. Al igual que EE UU compró Alaska a Rusia. Ni siquiera las pretensiones sobre Canadá son originales. España no es ajena a este tipo de negocios. El 22 de Febrero de 1819 se firmó en Washington el Tratado Adams-Onís por el que España vendía a EE UU La Florida. Lo dicho, nada nuevo.