Un alegre cosquilleo

Acabo de llamar al sacerdote Manuel Rodríguez Díez, para agradecerle que me hiciese llegar su libro Gazapos y gazapillo en Don Quijote (RL Editor). No nos conocemos personalmente, aún. Nació en 1935 y…su voz suena alegre y vital, como si se dispusiese a coger la bicicleta de montaña. La alegría es siempre misteriosa, y más en un nonagenario. En su caso, es posible que sea el alegre cosquilleo de la fe. Vivió 40 años en Estados Unidos, luego pueden haber influido los cereales en el desayuno. Todo suma. Ya jubilado ha vivido aquí, con nuestros agustinos. ¿Han contribuido nuestro frío y la sopa de ajo? Tiene un Quijote en la mesita de noche, junto a los evangelios. En efecto, todo suma para ser de ánimo vital y alegre, aunque no en la misma proporción. No, no subestimemos el cosquilleo de la fe. Nada hay en su ensayo de reprimenda a Cervantes por este error o aquel despiste… sino tierna comprensión. Ya saben: «Aliquando bonus dormitat Homerus»; o sea, hasta el bueno de Homero alguna vez se duerme. El prólogo está fechado en León, en 2022, y el ensayo lleva esta dedicatoria: «A la memoria de mi madre, que me presentó a Don Quijote». Ya hemos quedado para vernos en Valladolid, donde ahora reside, y conversar acerca de la religiosidad del alcalaíno, para mí uno de los pilares de su bonhomía humorística. Sin duda, es posible establecer relación entre salud y alegría, pero intuyo que hay más causas para esta, exteriores e interiores. Cervantes, ya recibida la extremaunción, tuvo fuerzas para escribir un último gag y desear a sus amigos volver a verse pronto «y contentos» en la otra vida.

Lo sé, el dolor físico y/o el psíquico pueden desgarrar incluso una inclinación genética a la alegría, pero en algunas personas esta no siempre la determinan tus circunstancias personales, ¿no es misterioso? No es lo que nos pasa, sino cómo lo vivimos.

Don Manuel quiere aprovechar el encuentro para hacerme una visita guiada por el Museo de Escultura. No todo va a ser cervantear. Me dice: «Iré a buscarte a la estación. Me reconocerás porque llevo una gorra de visera». Maravillosa y misteriosa vitalidad la de este sacerdote nonagenario. Ah, el cosquilleo. Ah, el rastro de nuestra madre. Ah, la vida…