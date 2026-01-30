Aragón como test

Creado: Actualizado:

Dentro de pocos días se celebrarán elecciones en Aragón. Esta comunidad, por sus características sociológicas y demoscópicas —una gran capital: Zaragoza, ciudad populosa con un entorno comercial muy activo y un territorio regional de población diseminada a modo de retrato a escala de la «España vaciada»—, más una notable diversidad, también, de partidos políticos, parece que reproduce los elementos que establen una suerte de retrato que refleja y anticipa el sentido prevalente del voto en España tanto en los comicios autonómicos como en las elecciones legislativas.

Hay sociólogos que hablan de Aragón como el «Ohio español», en referencia al Estado norteamericano en el que se produce regularmente ese fenómeno de anticipación que conduce a decir que quien gana en Aragón gana en España. De dar por buena esa analogía y, a tenor del resultado de los sondeos de intención de voto, resultaría que el Partido Popular ganaría holgadamente las elecciones pero sin alcanzar la mayoría absoluta, por lo que se vería abocado a pactar con Vox, partido en ascenso que conseguiría el tercer lugar arrancando votos tanto a los populares como a un PSOE en descenso. Un panorama similar al que arrojaron las urnas en los comicios celebrados en Extremadura el pasado mes de diciembre.

En uno y otro escenario, el real y el proyectivo, se constata un dato significativo: la suma de los resultados obtenidos por el PSOE y el resto de los partidos de las diferentes izquierdas quedarían lejos de la mayoría absoluta. Lo que equivale a decir que ni como hipótesis saldrían las cuentas para reproducir el «Gobierno Frankenstein» , el pacto mediante el cual Pedro Sánchez se instaló hace tres años en La Moncloa.

Hay otro factor que algunos expertos introducen al respecto del atribuido «efecto Ohio» de Aragón en su traslado al ámbito nacional. Es la abstención. Por desencanto o por hartazgo. Una participación baja podría alterar el resultado de la proyección y servir como acicate para movilizar a los votantes de izquierda en las elecciones generales.

A juzgar por las encuestas de las empresas de sondeos más fiables, el triunfo del PP no parece estar en discusión —las del CIS son otra cosa— , pero para las legislativas —vista la sordera política de Pedro Sánchez— habrá que esperar. Lo de Aragón lo sabremos pronto.