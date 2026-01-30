Los restos 'fake' de Gijón en el Montearenas

Creado: Actualizado:

Manuel Girón es uno de los guerrilleros antifranquistas más conocidos. Buena parte de su leyenda procede de su singular vida y muerte. De esas historias que le otorgan el ‘privilegio’ de ser una de las pocas personas a las que se les ha dado por muerta cuatro veces. Ayer, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Ponferrada con los trabajos de Memoria Histórica, se ha comprobado que sus restos seguían en el viejo Cementerio del Carmen, en la maleza de un solar donde quedaron abandonados en los años 80 en el traslado al actual camposanto del Montearenas que se ha probado caótico. Lo curioso es que Girón seguía ahí, en el descampado, aunque tiene varias tumbas. En su día se anunció su traslado al panteón del Ilustres Ponferradinos. Años después se llevaron unos restos que un ciudadano dijo que había guardado personalmente. Allí, en esa otra tumba, con placa incluida, las fotos de 2001 recuerdan el homenaje del Consejo Comarcal... ante la tumba ‘fake’ del maqui.