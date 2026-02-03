Un progreso necesario y constatado

Creado: Actualizado:

La evolución y transformación de una provincia tan extensa como la leonesa es sin duda motivo de amplio análisis. Pero lo que nadie puede rechazar es que esta tierra ha cambiado mucho desde que Diario de León naciera para que la sociedad leonesa pudiera informarse de lo que acontecía.

Los medios técnicos, el conocimiento y la propia realidad social, política y cultural permiten que leer este periódico en 2026 poco tenga que ver con cómo y quién lo hacía hace 120 años, y por eso tenemos que ser conscientes de cómo hemos ido cambiando, de las necesidades que había entonces y de las que tenemos ahora. Y, sobre todo, de lo que hemos logrado gracias al trabajo de miles de personas durante todos estos años.

La provincia de León en su conjunto ha experimentado a lo largo de este tiempo una profunda transformación social, económica y demográfica que refleja los cambios vividos en España. Hemos pasado de ser una tierra meramente rural a poner el foco demasiadas veces en los grandes núcleos de población, para ahora de nuevo volver a mirar a nuestros pueblos con una visión totalmente renovada.

A principios del siglo XX, la economía leonesa giraba en torno a la explotación de sus recursos naturales, con una pujante actividad minera y un sector primario dominante. El carbón se consolidó como un motor de desarrollo industrial y laboral, atrayendo migraciones internas y externas, y configurando el paisaje urbano y social de la provincia.

El golpe de Estado contra la República, la Guerra Civil y la dictadura franquista fueron sin duda los peores años de cuantos lleva con vida Diario de León. Pero por suerte ya pasaron, y la llegada de la democracia primero, y el ingreso en la Unión Europea después, han facilitado el crecimiento de toda la sociedad leonesa a niveles nunca imaginados.

Y eso que el cierre de la minería y las centrales térmicas, con la consecuente pérdida de población, transformó nuestros pueblos, puesto que muchos jóvenes decidieron irse a las ciudades, en especial fuera de la provincia, para buscar el trabajo que aquí escaseaba. Y más en los años de profunda crisis económica, en los que se paralizaron proyectos importantes que podrían haber paliado los efectos negativos que vimos en todo el país.

Pero ya entonces se dieron pasos importantes para que ahora podamos ver el futuro con optimismo y, sobre todo, con realidades consolidadas que tienen sus repercusiones económicas y sociales en la actualidad.

La creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la apertura del Inteco (ahora Incibe) fueron dos hitos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al igual que la concepción de la llegada del AVE a la capital leonesa y su prolongación hacia Asturias. Avances sociales como la Ley de Dependencia o el matrimonio homosexual permitieron a España ser un país de los más avanzados del mundo.

Pese a los recortes del PP, las bases estaban puestas, y ahora podemos hablar de un progreso necesario, porque realmente lo requeríamos y lo seguimos requiriendo, pero también constatado.

Porque vivimos en una provincia de León moderna, puntera en algunos sectores, con un incremento de la industria y los servicios que permite generar empleo con solvencia y, por tanto, atraer más población. De hecho, en la Diputación tenemos un objetivo claro: frenar la despoblación e incluso lograr que cada vez haya más personas viviendo en la provincia. Y esto también se está consiguiendo, frenar la caída de habitantes en nuestro territorio.

Las inversiones de los últimos años, sobre todo desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, han posibilitado este cambio de tendencia gracias a multitud de proyectos que ya están en marcha o pronto lo estarán. Los más de mil millones de euros invertidos en infraestructuras ferroviarias y viarias y su mantenimiento solo en la provincia han permitido actualizar las vías de comunicación, pero también la ingente cantidad de dinero destinada a regadíos, la consolidación de Ciuden o el nacimiento de un polo tecnológico alrededor del Incibe son motivos más que suficientes para considerar nuestro futuro a corto, medio y largo plazo es positivo.

Cada vez hay más atractivos sociales y económicos para elegir la provincia de León como lugar de residencia y de desarrollo vital, ya sea por el fuerte auge del turismo de interior, la cada vez más relevante industria agroalimentaria y forestal (respaldada más si cabe por el reconocimiento de la FAO al Sipam «Montañas de León») o el espaldarazo al proyecto energético verde en La Robla. A ello se añaden los pujantes sectores biosanitario y logísticos en el Parque Tecnológico y en el Polígono de Villadangos, además de en otras zonas industriales ubicados en diferentes puntos de nuestra geografía, que se han visto completados con el militar, donde la Udrume, y la instalación de una empresa de fabricación de drones, permiten a León posicionarse en un ámbito con una fuerte demanda internacional en un contexto de aumento de la inversión en defensa.

Son muchos los retos, los problemas y las necesidades que aún hay que afrontar, pero sin duda León está en el mejor de los caminos para que nuestra tierra siga avanzando en la línea que se está marcando en los últimos tiempos, donde el necesario progreso es constante y constatado.