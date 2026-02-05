Un eclipse que requiere coordinación

Creado: Actualizado:

La presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, Ángeles Armisén, ha planteado en la Comisión Interministerial del Eclipse Solar la necesidad de contar con una guía general con criterios comunes para informar a la población y coordinar actuaciones ante la observación del fenómeno astronómico del próximo verano, previsto para el 12 de agosto. Armisén ha subrayado la importancia de evitar la concentración masiva de personas en espacios sensibles, ya que podría provocar situaciones de colapso. También ha destacado la importancia de que los habitantes puedan disfrutar del fenómeno desde el territorio.