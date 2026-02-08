La brecha digital, una asignatura aún pendiente

Creado: Actualizado:

La brecha digital que sigue castigando a buena parte del entorno rural de la provincia es una de las grandes asignaturas pendientes de las distintas administraciones con León. La Diputación poner en marcha ahora la elaboración de un plan director de telecomunicaciones que analizará la situación en 85 municipios. En principio la iniciativa, en colaboración con la Junta de Castilla y León, analizará la extensión de la Televisión Digital Terrestre (TDT) como servicio público esencial que es, pero el análisis pretende ir más allá, y servir de base para servicios irrenunciables actualmente, como la telefonía móvil o el acceso a internet de banda ancha. Y la identificación rigurosa de las muchas zonas de sombra que la comunicación tiene aún en la provincia. El servicio llegará tarde, pero tiene que llegar ya a un León que no puede consentir seguir vaciándose por aislamiento.