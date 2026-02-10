Un caballero leonés

Creado: Actualizado:

Nada más enterarme, llamé al leonés Germán Vega García-Luengos para felicitarlo por el Premio de las Ciencias Sociales y Humanidades, con el que la Junta ha reconocido su labor en el Festival Olmedo Clásico, entre otros méritos. «No te quejarás, mi periódico te puso una fotografía de hace 20 años», le espeté. Nació en 1953, solo me saca cinco… y muchos siglos de oro. Tras su jubilación, aún sigue vinculado a su Facultad de Filología, en la Universidad de Valladolid. No estamos ante un doctor Jekyll de la cátedra y un míster Hyde de la organización teatral, o al revés; es los dos en uno, en eficaz armonía. Casi nada es imposible cuando amas a lo que te dedicas. Hay una virtud suya que quiero destacar: su amabilidad sin trampa ni cartón. Seguro que le puedes llamar a las tres de la madrugada: «Oye, Germán, la semana que viene haré una mudanza… ¿no podrías mandarme a los coros de Nabuco?» Y te los manda. Pero es que al mes siguiente le dices: «Se me casa el hijo, ¿no tendrás a mano unos mariachis que te hayan sobrado de alguna de Lope ?». Y seguro que también te los manda, aunque no le sobren. Un caballero de la amabilidad, y esta —en la gestión y en la vida— conlleva eficacia. El año pasado hablé de humor cervantino a los alumnos de su facultad, invitado por Patricia Marín, y allí estaba él, sentado entre ellos; lo mismo hasta aplazó una cita con Tirso de Molina. En fin, si tiene que invitar a los muchos que nos alegramos de su premio casi mejor que nos reúna en la venta de Palomeque y pacte un menú del día, a pagarlo a escote; siempre podremos hacer un simpa.

Tomo a Marta su papel en la obra que ensaya con el grupo municipal de teatro por mayores. De nuevo, un sainete de equívocos. «Chiss… interpreta más bajo… ¡los vecinos van a pensar que los cuernos son de verdad!», insisto. Mucho mejor sería representar La venganza de don Mendo, que además acaba muy bien. Ah, la alegre farándula doméstica.

Pero volvamos a su premio. Dado que somos muchos quienes nos alegramos, lo más operativo es que mandé un jamón por casa, pues una tournée para celebrarlo con los amigos le va a salir más costosa que las bodas de Camacho . Ya en serio: felicitaciones, Germán Vega. Y a mí me basta con un cafetín.