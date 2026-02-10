Otro Parador que amenaza con colarse...

Creado: Actualizado:

León aguarda sin éxito que se complete la renovación del Hostal de San Marcos, con la construcción de las habitaciones que fueron cercenadas durante la reforma. Quizá en los próximos meses el proyecto renazca por tratarse de un largo ciclo electoral, periodo en el que suelen producirse anuncios que nunca llegan a buen término. Ahora, surge otro duro competidor desde Cataluña. El alcalde de Tarragona, Rafael Viñuales, confirmó que pretende que el viejo edificio del Banco de España en su ciudad se convierta en un Parador. Incluso, en declaraciones al Diari de Tarragona dio a conocer el dato de que la presidenta de la cadena pública, Raquel Sánchez, ha visitado las instalaciones para analizar las posibilidades...