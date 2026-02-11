Bad Bunny, en campaña

Creado: Actualizado:

Al que no le va a desgastar el apoyo al PSOE en la Diputación de León es a Vox. Entre tanto, igual no conviene fijarse en que Teruel todavía existe, pero Podemos no; la reflexión es de uno de los tuiteros de cabecera capaces de centrar más atención en cincuenta caracteres que Telepedro en un mes mientras aprieta la tuerca a la fachosfera; igual, por eso quieren fundir X a negro, un paraíso de la agenda 2030 hasta que Elon Musk liberó la plataforma de la dictadura woke. Ayer mismo, en Radio Moscú, una de las locutoras que más atizó en las ondas las dos españas entre rimas y leyendas del arderéis como en el 36, clamaba por el fin a la polarización. Más leña para el 15-M lejos del dominio que comenzamos a combatir contra Demetrio: castiga a León, el centralismo, el coro de los esclavos, los ochenta mil menos en el censo, la convergencia con Europa que sólo se ve en calles peatonales a gusto de las monjas rebotadas de Berlín Oriental. No crean que Pedro cargará su fusil con este calibre cuando tome la rienda de la campaña de Valladolid para evitar otro hostión a mano abierta; a tí, leonés, te van a poner la cabeza como un bombo con yo soy Pedro, y sobre esta tele edificaré mi iglesia, y el muro a la ultraderecha. Y tú, que no has conocido otro progreso desde 1983 que la miseria de los fondos que criba la ceranda del estado de las autonomías, verás remasterizado el soniquete que recorre el barrio de Santa Marina algunas tardes del 20-N sobre el León que será la tumba del fascismo. No hicieron ni caso con la falta de industria, como para encomendarnos el entierro final del generalísimo. A ver cómo capea la UPL este vendaval para mantener el mensaje de campaña en medio de la munición pesada del bipartidismo para tratar que todo siga igual; Mercosur contra León y a favor de la industria de Alemania; las elecciones de Portugal, donde el gemelo del PP pidió el voto para el socialismo. Como los amigos leoneses de Cerdán y Ábalos. Pedro será candidato; a ver si se atreve a presentarse por León. Contra Trump, mandaron al conejo malo: «La noche se puso kinky, tres dedos en el toto, en el culo, el pinky». Dale, Bad Bunny.