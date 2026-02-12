No hay lugar para líderes

Creado: Actualizado:

Soy plenamente consciente de que hablar de liderazgo en los tiempos que corren es muy arriesgado y quizás hasta fútil. Pero, no me resisto a la tentación de invitar a la reflexión sobre una realidad o condición humana que siempre existió y determinó la historia para bien y para mal.

Intentar definir lo que es el liderazgo es algo tan ecuménico como hablar del origen del mal. ¿Por qué han existido líderes? ¿ Qué condiciones tiene que tener una persona para ser líder? Son preguntas que han generado verdaderas bibliotecas monotemáticas. No obstante, a pesar de tanto volumen, cuanto más se profundiza en la cuestión más barullo se hace uno y las conclusiones se escapan de la mente igual que el agua en las palmas de las manos. Una primera aproximación a las características del líder la podemos encontrar en nuestra infancia. Siempre había, me centraré en los chicos dada mi edad, uno que ejercía el liderazgo sobre los demás. Generalmente era el más cafre, el que tenía menos miedo a las consecuencias de lo que se podría derivar de las pifias de típicas de los niños. También asumo que como criterio riguroso para acotar, aunque solo sea por aproximación las características del líder, ahora sí, o lideresa, no es muy apropiado poner en valor la temeridad infantil y la inconsciencia ante el cinturón paterno que siempre estaba presto a atemperar las hormonas revoltosas desencadenantes de tantos desaguisados. Quizás los ejemplos de aquellos que reconocemos como grandes líderes nos ayuden a elaborar un perfil, al menos aproximado. Comencemos por el gran Alejandro Magno. Buen mozo, bien parecido, atlético, vigoroso. Algo distinto Julio Cesar. No tan buen mozo, no tan bien parecido y calvo. Finalmente Napoleón. Pequeñito y calvo. Está claro que de estos tres no sacamos un patrón común en lo que se refiere al físico. Ya podemos afirmar con cierta certeza que el físico no es algo determinante para poder alcanzar la condición de líder. Veamos ahora su carácter. Al decir de los historiadores Alejandro era inteligente, vivaz, alegre, entusiasta y enamoradizo con una voluntad de hierro. Julio Cesar era inteligente, reservado, afectivo, constante, solvente y algo enamoradizo. Napoleón era inteligente, astuto, apasionado, no era especialmente remilgado con el sexo femenino y un trabajador nato. Por supuesto que la inteligencia es condición básica para un líder, los tres eran muy inteligentes. También tenían una gran fortaleza mental y sentían pasión por lo que hacían. No sé si concurrirán más características comunes entre ellos, probablemente pero, en estas cosas de la historia poco o nada es seguro. Tuvieron que afrontar revueltas, traiciones y salieron de ellas (salvo Julio Cesar) con astucia, tratando a sus seguidores según la conveniencia del momento. Apretando y aflojando, cediendo y siendo inflexibles, la capacidad de adaptación del líder para modular las circunstancias adversas es clave para su supervivencia y la de sus objetivos. Tenían claro lo que querían; la gloria, pero entendida en un sentido más amplio que el poder. Deseaban pasar a la historia como aquellos que la definieron, ellos y sus seguidores. Quisieron cambiar el mundo, Alejandro expandiendo la Cultura Helénica, Julio Cesar romanizando el mundo conocido y Napoleón difundiendo la Revolución Francesa. Por esto, hoy no hay lugar para líderes. No hay un mundo real, vivimos en un mundo virtual, lleno de fatuidad. Nadie arriesga nada por temor a la crítica anónima y cobarde de las redes sociales. Los tres citados encabezaban sus ejércitos y peleaban como un soldado más. Hoy, nos escondemos en un lenguaje ambiguo que vale para una cosa y la contraria. Nuestro individualismo egoísta nos lleva, si acaso, a ser líderes de nosotros mismos, o eso creemos.