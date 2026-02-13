Creado: Actualizado:

En el ámbito de la derecha, hasta ahora, en términos prácticos, Vox solo había servido para privar de votos al PP lo que se traducía en oxígeno para Pedro Sánchez. Pero los hechos son tenaces y en Aragón han doblando su número de escaños. Quizá por eso, aunque en apariencia pueda resultar contradictorio lo sensato, por necesario, sería que tras reconocer que comparten con el PP el mismo objetivo —desalojar a Sánchez de La Moncloa—, cambiaran de estrategia.

Un propósito que estará a su alcance si tanto Alberto Núñez Feijóo como Santiago Abascal son capaces de estar a la altura del mandato que PP y Vox recibieron el pasado domingo de los electores aragoneses, y, llegado el tiempo, si en unos comicios legislativos se repitieran resultados similares en el conjunto de España. Vox debe reconocer que al PP como partido, que les dobla en votos y escaños, le corresponde la iniciativa a la hora de establecer el marco de los pactos, en el bien entendido de a quién se dispone a prestar su apoyo para que en este caso, Jorge Azcón, puede ser investido presidente de Aragón, le corresponde una contrapartida tangible en términos de reparto de poder.

Azcón convocó elecciones pensando que podía alcanzar una mayoría que le permitiría librarse de la tutela del Vox que se había negado a apoyar los presupuestos. Se equivocó. Pero los electores han dejado un mensaje muy claro también para los dirigentes de Vox. Sería algo más que un error, como el que parece que están a punto de repetir en Extremadura, que se frustraran las expectativas reales de pacto, porque los unos no tuvieran la generosidad que reclama la inteligencia del momento político que vivimos y los otros, visto que les va bien en las urnas, cedieran a la tentación de mantener la radicalidad.

A Sánchez le vendría de perlas que se frustrara el pacto entre el PP y Vox. No hay más qué leer o escuchar lo que se dice en algunas de sus terminales mediáticas en plena histeria por lo acontecido en Aragón. Conscientes de la hecatombe sufrida por el conjunto de los partidos de izquierdas —desde el PSOE a Sumar pasando por Podemos que ha desaparecido— van a seguir predicando el apocalipsis en la secreta esperanza de malograr el pacto. La responsabilidad ahora es de los dirigentes políticos porque lo que está en juego es poner fecha al prólogo del final del ciclo sanchista.