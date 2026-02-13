Cuando la mentira es un insulto

Creado: Actualizado:

Hay muchas clases de mentiras. La mentira cortés, que lleva implícito el deseo de no hacerte daño; la mentira comercial, que la usa desde el modesto vendedor de coches usados hasta el presidente del consejo de administración en la reunión general de accionistas; la mentira emocional, muy usada en los ligues de fin de semana; la mentira curricular, donde pasar por la puerta de la Universidad casi significa «cursar estudios de...»; la mentira de los educadores, donde la falta de inteligencia de los alumnos se les explica a los padres con eufemismos... y un larguísimo etcétera.

Pero la mentira que me desasosiega, me abate, me enrabia, y me cabrea, es la mentira de los políticos, expresada con la convicción de que los ciudadanos a los que se dirigen tienen un profundo retraso mental, una inteligencia escasa o adormecida, es decir, que son estúpidos, tontos o gilipollas, o puede que las tres cosas a la vez.

Cuando María Jesús Montero dice que el injusto, afrentoso y desigual trato económico que se da a las autonomías que sueñan con la independencia —en comparación con el rigor con el que se trata al resto de las autonomías españolas— no es así, sino que es igualitario, esa inmensa y atroz mentira me ofende. Cuando las tontas ideologizadas, que se sientan en determinados ministerios, respetan el cauce de ríos y barrancos, pero no respetan las vidas de los españoles, que mueren por no haber previsto, inundaciones y riadas —que se producían antes de que fueran novios sus padres y sus abuelos— me irritan, cuando me explican que eso son cosas que pasan sólo por el cambio climático.

Cuando Patxi López me explica que el referente de la socialdemocracia española no es Felipe González, y pone expresión de que sabe que quien le escucha se va a creer la patraña, me enfurece. Y cuando Pedro I, El Mentiroso, asegura que todo es correcto en nuestros trenes, y que las inspecciones y las inversiones son las adecuadas, me encrespa, porque si todo está bien ¿porqué van tan despacio los trenes?

¿Además de insultarnos, creyéndose que somos tontos, nos quieren perjudicar y agraviarnos y jodernos? ¿Se trata del sadismo progresista o confían en que, si no actuamos, será porque tienen razón, y somos estúpidos?

La mentira se puede soportar, pero la mentira que supone tratarnos como discapacitados psíquicos, y cobrarnos impuestos tal que si fuéramos tan ricos como inteligentes, me exaspera. A la mentira casi diaria ya nos hemos acostumbrado. Pero que, todos los días, la mentira vaya acompañada del insulto, resulta excesivo.