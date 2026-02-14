Creado: Actualizado:

Como cada año, alegre y puntual como las golondrinas o la floración de los almendros, llega la refundación de la izquierda. Es un momento de gran solidaridad y heroicas proclamas antifascistas, aunque cada vez más difícil. El mayor problema no es, como la gente habitualmente piensa, encontrar un líder más o menos solvente, sino buscar un nombre que no haya sido utilizado. No puede ser Sumar, desde luego, pero tampoco Más ni Podemos ni Unidos. Juntos podría valer, pero se lo ha pillado Puigdemont, y en el World Reference ya solo quedan sinónimos poco aprovechables. ¿Izquierda Yuxtapuesta? ¿Acopladas y Acoplados Plurinacionales? Si avanzáramos por la prometedora línea aritmética que abrió Sumar, tal vez podríamos probar suerte con Multiplicar, aunque los más entusiastas seguramente votarían por Elevados a la Enésima Potencia (EEP), un sintagma ambicioso, como de sacar escaños a lo bestia.

Los que se refundan son siempre los mismos, aunque barajados de diferente forma, y eso impide el aburrimiento. Este año, el número uno del draft le corresponde a Gabriel Rufián, un hombre que llegó a Madrid convertido en furibundo independentista y prometió que solo iba a quedarse dieciocho meses en el Congreso opresor, lo justo para proclamar la República Catalana. Lo malo de las opresiones a seis mil euros al mes es que se les acaba cogiendo cariño y ahí sigue el pobre Gabriel, nueve o diez años después, oprimido y feliz, luciendo una oratoria de monologuista con whisky en vaso de tubo. Pero es, no cabe duda, el tipo indicado. Los obreros de Almendralejo lo que necesitan con urgencia es alguien que les explique el principio de ordinalidad.