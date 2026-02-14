Torres más altas... ya se sabe

Creado: Actualizado:

El final de la historia minera y energética de León se escribe a cañonazos. Los que derriban los últimos y muy simbólicos vestigios de un pasado tan reciente como ya casi ignorado. No desde el punto de vista de la nostalgia, sí asumiendo que al dolor de lo perdido debe anteponerse el deber de sortear la cochambre y la obligación de abrir camino a nuevas realidades económicas y de desarrollo. Y en eso estamos en León, entre la destrucción y la espera. Tic tac, tic tac. (De reloj, no confundir).

Este jueves se volaron las torres de Compostilla II, se abrió un hueco en el horizonte no del Bierzo, sino de toda la provincia, que ansía quien anide ahora en él. Las galerías que la minería del carbón horadó durante más de un siglo en las vidas y las tierras de todo el norte de la provincia rugen hoy tan huecas como lo cosechado por las cuencas para alimentar su futuro de olvido y abandono. Un lamento cada vez más sordo.

No tanto para la rentabilidad de algunos. Porque la irrealidad de la transición energética, millonariamente regada con fondos europeos y nacionales, florece frondosa en presuntos proyectos asentados supuestamente también desde hace años en este León doliente de la antigua, denostada y eliminada generación energética sucia; que presuntamente es germen de nuevas minerías y materiales caracterizados hasta el momento por ficciones millonarias y realidades fallidas.

En todo este doloroso proceso de extirpación energética León debería haber aprendido al menos a no dejarse tomar más el pelo. Eliminemos las huellas físicas del pasado antes de que los escombros abandonados devoren nuestras expectativas, pero no caigamos una y otra vez en la misma trampa de chamarileros. De quienes desde hace años viven de ratonear por instituciones para amañar presuntos proyectos que a día de hoy seguimos esperando como realidad, por mínima que sea.

La nada que inunda nuestras cuencas no debe consentir ni un vendedor de crecepelo más. Ni otro cazasubvenciones a su cuenta. Nadie que siga medrando a costa de chupar la sangre a cuenta del desánimo de esta provincia que, inexplicablemente, sigue dejándose desangrar en estos tejemanejes. Empeñada en mirar para otro lado.