A estas alturas, Ziganda debe de haber advertido que aquí se bautizó con el nombre de Caín a un pueblo como homenaje. No como ofrenda a esos cainejos que hollaban picos a pie descalzo para desafiar el abismo de Valdeón, sino por los cainitas que han hecho fortuna en ese perfil, patentado por el maestro Trapiello, que ahorma al leonés como un paisano con boina achusmao detrás de la sebe a la espera de que pase el vecino para arrojarle un morrillo a la cabeza. Al Cuco no le han acertado aún. Ahí le andan. El entrenador de la Cultural ha esquivado las intrigas de los idiotas que disparan desde dentro para encubrir su ineptitud, mientras afronta las maniobras que se arman fuera para socavar el trabajo que defiende con los recursos limitados puestos a su disposición. Sin excusas, ni coartadas, firme en sus principios, el navarro se encomienda a su oficio y la lealtad de los suyos para hacer frente al acoso de todo lo que conspira en su contra. No podría cuadrar más como paradigma de León. La normalidad del temperamento con el que afronta Ziganda la realidad da ejemplo en una tierra condenada a luchar en desventaja. Ni un reproche al boicot interno de la dirección deportiva, que no ha sido capaz en enero de enmendar las carencias de una plantilla muy limitada. Ni una palabra para el hostigamiento con el que La Liga de Tebas ejerce sus criterios empresariales que priman a los clubes por los rendimientos económicos, ajenos al verde, que dejan en inferioridad competitiva a la Cultural frente a los beneficios que generan otros que merodean la zona baja, como el Zaragoza, el Valladolid o el Granada, a los que no dejarán caer, como la vez anterior sucedió con el Almería. Esa lucha deben darla quienes se esconden en el palco y detrás de él. Abajo, conscientes de las limitaciones, se trata de tirar todos unidos y confiar en el oficio que aconseja juntar las líneas, esperar la escaramuza y, cuando se despeje, gritar «salimos», como si acaudillara una milicia, en lugar de viajamos juntos, aclarar, oscurecer, buscar al tercer hombre y toda esa terminología trucha con la que han infestado el fútbol quienes para aspirar a un banquillo suman más minutos en la Play Station que en un campo de fútbol. A la Cultu, como a León, sólo lo salva un Cuco.