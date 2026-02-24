Sin celebrar el Estatuto por las elecciones

Creado: Actualizado:

La conmemoración del aniversario del Estatuto de Autonomía no se celebrará este año. El documento fundacional de Castilla y León cumple hoy, día 25 de febrero, 43 años desde su promulgación en 1983. El acto institucional, en el que se entrega la Medalla de Oro del Parlamento, que el año pasado fue concedida a las celebraciones de Semana Santa de toda Castilla y León, se suspende por ser etapa preelectoral. Hace cuatro años se vivió una situación inédita en la conmemoración del Estatuto de Autonomía, que también coincidió con las Cortes disueltas, aunque entonces ya se habían celebrado las elecciones, que tuvieron lugar el 13 de febrero de 2022 por lo que ya no había contienda electoral.