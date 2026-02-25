Ayuda frente al enredo y dudas de la regularización

Creado: Actualizado:

Comisiones Obreras anunció ayer que compromete un «esfuerzo para resolver las dudas que tienen los migrantes sobre el proceso de regularización». Su secretaria general en Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, recalcó que «la regularización es una herramienta en la que se va a conseguir que las personas migrantes consigan un trabajo con condiciones laborales idénticas» a las de los trabajadores autóctonos. El sindicato se implica en el problema con los Centros de Información para personas Trabajadoras Extranjeras (Cites), dedicados a la información y asesoramiento laboral en todas las provincias de Castilla y León.